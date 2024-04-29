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Ракурс
Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

Снайперы ССО уничтожили четырех рашистов на Донетчине (ВИДЕО)

29 апр 2024, 09:33
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На Донеччині снайпери ССО знищили чотирьох ворожих військовослужбовців.


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Відповідне відео сьогодні, 29 квітня, у своєму Telegram-каналі опублікувало Командування Сили спецоперацій.

Під час роботи у нічний час на Донецькому напрямку снайпери 3-го полку ССО виявили та знищили чотирьох солдат піхоти противника, — вказано в описі відео. — Наші снайпери продовжують працювати по всій лінії фронту та систематично «мінусувати» ворогів.

Источник: Ракурс


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