Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Россияне атаковали дроном одно из предприятий Николаевщины, фото: «Главком»

Рашисты ударили FPV-дроном по промышленному предприятию на Николаевщине

29 апр 2024, 08:57
999

Російські загарбники вчора, 28 квітня, об 11.09 спрямували FPV-дрон по території Веснянської громади Миколаївського району.


.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Миколаївської ОВА.

Пошкоджень зазнало майно промислового підприємства. Постраждалих немає, — вказано в повідомленні.

Нагадаємо, вчора вранці рашисти також атакували дронами-камікадзе Миколаїв. В результаті було пошкоджено будівлю одного з готелів та об‘єкт теплогенеруючої інфраструктури.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров