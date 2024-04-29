Рашисты ударили FPV-дроном по промышленному предприятию на Николаевщине

Россияне атаковали дроном одно из предприятий Николаевщины, фото: «Главком»

https://racurs.ua/n194819-rashisty-udarili-fpv-dronom-po-promyshlennomu-predpriyatiu-na-nikolaevschine.html

Ракурс

Російські загарбники вчора, 28 квітня, об 11.09 спрямували FPV-дрон по території Веснянської громади Миколаївського району.

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Про це повідомляється у Telegram-каналі Миколаївської ОВА.

Пошкоджень зазнало майно промислового підприємства. Постраждалих немає, — вказано в повідомленні.

Нагадаємо, вчора вранці рашисти також атакували дронами-камікадзе Миколаїв. В результаті було пошкоджено будівлю одного з готелів та об‘єкт теплогенеруючої інфраструктури.