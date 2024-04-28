Российская армия ударила по гостинице в Николаеве

https://racurs.ua/n194798-rossiyskaya-armiya-udarila-po-gostinice-v-nikolaeve-foto.html

Ракурс

Російська армія завдала удару по готелі в Миколаєві. У ніч проти 28 квітня російська армія атакувала територію України безпілотниками.

.

За даними командування Повітряних сил ЗСУ, військові рф запустили чотири ударні дрони типу «Шахед-131/136» з мису Чауда в анексованому Криму та ще п’ять безпілотників невстановленого типу з окупованих територій Херсонської області. Також одну зенітну керовану ракету С-300 було випущено з Бєлгородської області рф.

Підрозділи української ППО збили всі чотири «шахеди» у Київській, Вінницькій, Хмельницькій та Кіровоградській областях. Ще один безпілотник невстановленого типу знищили на Миколаївщині.

Голова військової адміністрації Миколаївської області Віталій Кім повідомив, що внаслідок нічної атаки російських дронів у Миколаєві пошкоджено та спалахнула будівля готелю. Також пошкоджено ще один готель, автомобілі та об'єкт теплогенеруючої інфраструктури. Постраждалих серед мирних мешканців немає.

Чиновник опублікував кадри наслідків удару по Миколаєву. За його словами, пошкоджений готель лише нещодавно відновив свою роботу після того, як його атакували у 2022 році.

Поруч дитяча спортивна школа та стадіон. Жодних військових об'єктів. Історична частина міста. Це атака на наш бізнес, нашу економіку, — пише Кім.

Російське державне агентство РИА Новости повідомило з посиланням на «координатора місцевого підпілля» Сергія Лебедєва, що в Миколаєві армія рф атакувала суднобудівний завод та готель, в якому нібито проживали англомовні найманці.