Великобритания планирует ускорить производство крылатых ракет Storm Shadow

https://racurs.ua/n194797-velikobritaniya-planiruet-uskorit-proizvodstvo-krylatyh-raket-storm-shadow.html

Ракурс

Британія планує пришвидшити виробництво крилатих ракет Storm Shadow.

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На тлі збільшення оборонних витрат до 2,5% від ВВП, Міноборони королівства прагне, щоб ОПК збільшив темпи виробництва.

Збірка ракет Storm Shadow відбувається на британському підприємстві MBDA UK. Там ракети збираються з окремих частин, які виробляються Францією, Британією та Італією. Вартість однієї ракети Storm Shadow складає 2,2 млн фунтів.

Оборонні компанії, такі як MBDA UK, мають бути переведені на «військову основу», щоб допомогти Британії протистояти все більш небезпечному світу — зазначив міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс.

Збірка ракет Storm Shadow відбувається на британському підприємстві MBDA UK, яке розташоване біля міста Стівенідж. Там ракети збираються з окремих частин, які виробляються Францією, Британією та Італією.