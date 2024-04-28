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Британія планує пришвидшити виробництво крилатих ракет Storm Shadow
Британія планує пришвидшити виробництво крилатих ракет Storm Shadowhttps://racurs.ua/ua/n194797-brytaniya-planuie-pryshvydshyty-vyrobnyctvo-krylatyh-raket-storm-shadow.htmlРакурс
Британія планує пришвидшити виробництво крилатих ракет Storm Shadow.
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На тлі збільшення оборонних витрат до 2,5% від ВВП, Міноборони королівства прагне, щоб ОПК збільшив темпи виробництва.
Збірка ракет Storm Shadow відбувається на британському підприємстві MBDA UK. Там ракети збираються з окремих частин, які виробляються Францією, Британією та Італією. Вартість однієї ракети Storm Shadow складає 2,2 млн фунтів.
Оборонні компанії, такі як MBDA UK, мають бути переведені на «військову основу», щоб допомогти Британії протистояти все більш небезпечному світу — зазначив міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс.
Збірка ракет Storm Shadow відбувається на британському підприємстві MBDA UK, яке розташоване біля міста Стівенідж. Там ракети збираються з окремих частин, які виробляються Францією, Британією та Італією.
Я прийшов на виробництво Storm Shadow, щоб побачити зброю, яка була настільки руйнівною в українських руках. Значна частина фінансів, яку ми заклали для збільшення наших витрат на оборону до 2,5% ВВП до 2030 року, полягає в забезпеченні наявності у Британії боєприпасів і запасів для будь-яких майбутніх війн. Я прийшов переконатися, що британські збройні сили мають усю зброю, яка їм потрібна, і нам треба набагато більше запасів, бо я боюся, що світ стає набагато небезпечнішим, сказав Шаппс.