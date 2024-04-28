Пограничники обнаружили в Тисе тела двух мужчин

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Ракурс

Прикордонники виявили в Тисі тіла двох чоловіків.

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Як повідомили 28 квітня у Держприкордонслужбі України, потопельників знайшли вчора ввечері на Закарпатті під час патрулювання українсько-румунського кордону. До місця події викликали рятувальників ДСНС та співробітників Нацполіції. Через високі пороги та сильну течію дістати тіла з води вдалося лише на ранок. Наразі особи загиблих встановлюються.

Від початку повномасштабного вторгнення це вже 24 випадок загибелі чоловіків, які намагались подолати річку. Застерігаємо утриматися від подібних «мандрівок», адже це може бути небезпечним для вашого життя.

18 березня у Тисі виявили тіло чоловіка. Про виявлення у річці тіла людини прикордонникам повідомили румунські колеги. Потопельником виявився 33-річний харківʼянин.

5 березня з Тиси дістали тіло 21-річного прикарпатця. Вранці під час патрулювання річкової ділянки кордону прикордонний наряд відділення «Солотвино» виявив у Тисі тіло людини без ознак життя.