В Telegram заблокирован ряд официальных ботов

https://racurs.ua/n194818-telegram-zablokiroval-ryad-oficialnyh-botov-protivodeystvovavshih-agressii-rf-gur.html

Ракурс

Керівництво платформи Telegram заблокувало низку офіційних ботів, які протидіяли військовій агресії росії проти України. Зокрема, заблоковано «Головний бот розвідки».

.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Головного управління розвідки Міноборони України.

Це відбулось в супереч правил та публічних заяв, які керівництво Telegram публічно декларувало, — наголошують у ГУР.

Водночас у ГУР запевняють, що попри блокування боту відомства, персональні дані дописувачів перебувають у безпеці.

Втім, попереджаємо, що ворог створює боти зі схожими назвами. Не надсилайте на них жодних персональних даних, — наголошують у ГУР. — Ми вже відновлюємо роботу бота на інших платформах.

Також досі доступні такі канали для звʼязку:

офіційна пошта для зв’язку: [email protected];

Signal: +38 096 945 53 41

WhatsApp: +38 096 945 53 41