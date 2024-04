Супутникові знімки аеродрому «Кущевська» у Краснодарському краї росії з’явилися в мережі.

.

На свіжих фото видно пошкодження, яких завдали безпілотники Служби безпеки України. Ймовірно, було пошкоджено кілька російських винищувачів Су-35. Про це OSINT-аналітик Бреді Ефрік повідомив у соціальній мережі X.

За інформацією Ефріка, аеропорт знаходиться за понад 200 кмв від лінії фронту в Україні.

Як відомо, «Кущевська» — військовий аеродром, розташований на околиці станиці Кущевська в Краснодарському краї рф. Ця авіабаза використовується росіянами для прийому літаків що атакують Україну. На летовищі дислокується 195-та навчальна авіабаза на різнорідній техніці. Тут базуються винищувачі Су-27 та МіГ-29 й навчально-тренувальні літаки L-39.

Damage from a Ukrainian strike on Russia’s Kushchyovskaya air base is visible in new high resolution satellite imagery.



This site is more than 200 kilometers from the front line in Ukraine. pic.twitter.com/HXNaB7ClGp