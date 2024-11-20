ГУР атаковало командный пункт группировки войск рф. Фото:

https://racurs.ua/n201378-gur-porazilo-komandnyy-punkt-armii-rf-v-belgorodskoy-oblasti-video.html

Ракурс

Воєнна розвідка України атакувала командний пункт Збройних сил рф.

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Так, у місті Губкін Бєлгородської області було успішно уражено командний пункт угруповання військ «Сєвєр» ворожої армії. Про це Головне управління розвідки Міністерства оборони України 20 листопада повідомило у Facebook.

Зазначається, що місцеві мешканці спостерігали густий чорний дим, відчували його запах, чули гучні звуки вибухів.

У розвідці наголосили, що російських окупантів чекає відплата за кожен здійснений проти українського народу злочин.

Нагадаємо, вночі 20 листопада БпЛА атакували 13-й арсенал ГРАУ у Новгородській області, поблизу Котово. Це орієнтовно 680 км від кордону з Україною.

На цьому складі боєприпасів зберігаються снаряди для ствольної артилерії, міни для мінометів, ракети для РСЗВ «Град», «Смерч» та «Ураган», також балістичні ракети «Іскандер», північнокорейські ракети KN23, зенітні ракети до С-300,С-400 та боєприпаси для комплексу ППО «Тор».