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Ракурс
Нові супутникові знімки аеродрому «Кущевська». Фото: Бреді Ефрік

Супутник зафіксував ураження аеродрому «Кущевська» в росії (ФОТО)

28 кві 2024, 21:50
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Супутникові знімки аеродрому «Кущевська» у Краснодарському краї росії з’явилися в мережі.


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На свіжих фото видно пошкодження, яких завдали безпілотники Служби безпеки України. Ймовірно, було пошкоджено кілька російських винищувачів Су-35. Про це OSINT-аналітик Бреді Ефрік повідомив у соціальній мережі X.

За інформацією Ефріка, аеропорт знаходиться за понад 200 кмв від лінії фронту в Україні.

Як відомо, «Кущевська» — військовий аеродром, розташований на околиці станиці Кущевська в Краснодарському краї рф. Ця авіабаза використовується росіянами для прийому літаків що атакують Україну. На летовищі дислокується 195-та навчальна авіабаза на різнорідній техніці. Тут базуються винищувачі Су-27 та МіГ-29 й навчально-тренувальні літаки L-39.

Нові супутникові знімки аеродрому «Кущевська». Фото: Бреді Ефрік

Нові супутникові знімки аеродрому «Кущевська». Фото: Бреді Ефрік

Нові супутникові знімки аеродрому «Кущевська». Фото: Бреді Ефрік

Нагадаємо, вночі 27 квітня дрони Служби безпеки масовано атакували Краснодарський край росії. Були влучання у нафтопереробний завод «Словʼянськ-ЕКО», Ільський НПЗ та у військовий аеродром у станиці Кущевська. ЗМІ інформували, що внаслідок прильотів на летовищі була пошкоджена ворожа авіація.

Джерело: Ракурс


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