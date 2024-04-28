Український БпЛА знищив російську антидронову РЛС «Репейник». Фото:

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Ракурс

Новітня російська антидронова РЛС «Репейник» була знищена українським БПЛА.

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Воєнні розвідники виявили та завдали вогневого ураження по апаратній зв’язку і новітній радіолокаційній станції ворога у п’ятницю, 26 квітня. Операцію зі знищення цілі провели бійці групи «Гуси 9» спільно з підрозділом активних дій ГУР. Про це Головне управління розвідки Міноборони України 28 квітня повідомило у Facebook.

За інформацією розвідки, «Репейник» окупанти почали використовувати лише у 2022 році. Варість цієї РЛС становить майже 10 млн руб. або 100 тис. дол.

Ця станція повинна була виявляти малі повітряні цілі, зокрема дрони. БПЛА вона начебто фіксує на відстані до 15 км та на висоті до 5 км.

Нагадаємо, Головне управління розвідки вдарили по новітній російській РЛС 48Я6 К-1 «Подлет». Розвідники уразили антенно-фідерну установка й дизельну станцію, що живила комплекс. Ця радіолокаційна станція відносно нова, бо почала потрапляти в армію рф у 2015 році. Її вартість становить понад 5 млн дол.

Ворог використовував цю систему для виявлення та передачі координатів цілей своїм зенітно-ракетним комплексам С-300 та С-400.