ГУР уразило новітню російську РЛС «Подлет». Фото:

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ГУР продовжує знищувати дороговартісні військові цілі росіян.

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Група Головного управління розвідки «Гуси-9» спільно з військовослужбовцями 15 ОБрАР «Чорний ліс» виявили та вдарили по новітню російську РЛС 48Я6 К-1 «Подлет». Була уражена антенно-фідерна установка та дизельна станція, що живила комплекс. Про це ГУР Міністерства оборони України повідомило у Facebook.

Зазначається, що це відносно нова російська розробка, бо на озброєння армії держави-агресора її почали постачати у 2015 році. Вартість однієї такої РЛС становить понад 5 млн дол.

Ворог використовував цю систему для виявлення та передачі координатів цілей своїм зенітно-ракетним комплексам С-300 та С-400.

Нагадаємо, 26 квітня Головне управління розвідки МОУ повідомило, що на аеродромі Міністерства оборони рф у Москві було знищено ворожий багатоцільовий вертоліт Ка-32.