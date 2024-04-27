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Ракурс
Наслідки нальоту БпЛА на аеродром в Краснодарському краї. Фото:

Наслідки нальоту БпЛА на аеродром в Краснодарському краї рф показали на відео

27 кві 2024, 11:48
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Нічна атака БпЛА на Краснодарський край росії, ймовірно, призвела до військових втрат країни-агресора.


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Внаслідок прильотів на аеродромі у станиці Кущевській пошкоджена ворожа авіація. Кількість та ступінь пошкоджень наразі невідома. Однак у мережі вже з’явилися кадри наслідків атаки. Про це повідомив російський Telegram-канал ASTRA із посиланням на джерела в екстрених службах.

Офіційно правдивість відео ще не підтверджена.

Як відомо, Кущевська — військовий аеродром, розташований на околиці станиці Кущевська в Краснодарському краї рф. Ця авіабаза використовується росіянами для прийому літаків що атакують Україну. На летовищі дислокується 195-та навчальна авіабаза на різнорідній техніці. Тут базуються винищувачі Су-27 та МіГ-29 й навчально-тренувальні літаки L-39.

«РБК-Україна» з посиланням на джерела пише, що військовий аеродром «Кущевск», Ільський та Слов’янський НПЗ були атаковані дронами СБУ. На нафтопереробних заводах були уражені ректифікаційні та атмосферні колони, які є ключовими технологічними об'єктами заводів.

Нагадаємо, вночі 27 квітня Краснодарський край росії масово атакували безпілотники. Дрони влучили у нафтопереробний завод «Словʼянськ-ЕКО» біля міста Слов’янськ-на-Кубані, бітумний завод, Ільський НПЗ, низку інших об'єктів та у військовий аеродром у станиці Кущевська.

Джерело: «РБК-Україна»

Джерело: Ракурс


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