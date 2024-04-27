Дрони атакували два НПЗ, військовий аеродром та завод на Кубані. Фото:

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Краснодарський край росії вночі 27 квітня масово атакували безпілотники.

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Російська протиповітряна оборона намагалася боротися з дронами у Слов’янському, Сіверському та Кущівському районах. Начебто було збито 10 БпЛА, оперативні служби ліквідують загоряння внаслідок падіння дронів. Про це заявив губернатор Краснодарського краю рф Веніамін Кондратьєв.

У Міненерго України заявили, що попередньо дрони влучили у нафтопереробний завод «Словʼянськ-ЕКО» біля міста Слов’янськ-на-Кубані, бітумний завод, Ільський НПЗ та в низку інших об'єктів. Після атаки на деяких об'єктах виникла пожежа.

Голова Слов’янського району Краснодарського краю згодом зізнався, що на Слов’янському НПЗ під час атаки безпілотників пошкоджено ректифікаційну колону.

А з відкритих джерел стало відомо, що військовий аеродром у станиці Кущевська також загорівся після атаки БпЛА.

Нагадаємо, 24 квітня дрони СБУ атакували два нафтосховища в Смоленській області росії. Були уражені дві бази зберігання та перекачки паливо-мастильних матеріалів «Роснефти» у населених пунктах Ярцево і Роздорове, де зберігалося 26 тис. куб. м російського палива для двигунів.