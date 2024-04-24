Супутник підтвердив ураження нафтобази в Смоленській області. Фото: «Кримський вітер»

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Ракурс

Нафтобаза в Смоленській області росії загорілася у ніч на 24 квітня.

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Це нафтосховище розташоване поблизу населеного пункту Раздорово, що за 20 км від Смоленська. Потужну пожежу на об'єкті зафіксував супутник. Про це повідомив Telegram-канал «Кримський вітер».

Раніше губернатор Смоленської області Василь Анохін заявляв про загоряння на паливно-енергетичних об'єктах у двох районах регіону.

«Громадське» із посиланням на джерела в спецслужбах пише, що за атакою по двох російських нафтобазах у Смоленській області стоїть Служба безпеки України. Були уражені дві бази зберігання та перекачки паливо-мастильних матеріалів «Роснефти» у населених пунктах Ярцево і Роздорове.

На цих базах зберігалося 26 тис. куб. м російського палива для двигунів. Після вибухів на об'єктах почалася масштабна пожежа та евакуація персоналу.

Нагадаємо, вночі 24 квітня БпЛА атакували підприємства, нафтобази та нафтопереробні заводи на території Липецької, Воронезької та Смоленської областей. Також у соцмережах повідомляли про пожежу на НПЗ у Воронежі після влучання безпілотників.

Джерело: «Громадське»