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Ракурс
Супутник підтвердив ураження нафтобази в Смоленській області. Фото: «Кримський вітер»

Дві нафтобази в Смоленській області уразили дрони СБУ (ФОТО)

24 кві 2024, 11:20
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Нафтобаза в Смоленській області росії загорілася у ніч на 24 квітня.


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Це нафтосховище розташоване поблизу населеного пункту Раздорово, що за 20 км від Смоленська. Потужну пожежу на об'єкті зафіксував супутник. Про це повідомив Telegram-канал «Кримський вітер».

Раніше губернатор Смоленської області Василь Анохін заявляв про загоряння на паливно-енергетичних об'єктах у двох районах регіону.

«Громадське» із посиланням на джерела в спецслужбах пише, що за атакою по двох російських нафтобазах у Смоленській області стоїть Служба безпеки України. Були уражені дві бази зберігання та перекачки паливо-мастильних матеріалів «Роснефти» у населених пунктах Ярцево і Роздорове.

На цих базах зберігалося 26 тис. куб. м російського палива для двигунів. Після вибухів на об'єктах почалася масштабна пожежа та евакуація персоналу.

Супутник підтвердив ураження нафтобази в Смоленській області. Фото: «Кримський вітер»

Супутник підтвердив ураження нафтобази в Смоленській області. Фото: «Кримський вітер»

Нагадаємо, вночі 24 квітня БпЛА атакували підприємства, нафтобази та нафтопереробні заводи на території Липецької, Воронезької та Смоленської областей. Також у соцмережах повідомляли про пожежу на НПЗ у Воронежі після влучання безпілотників.

Джерело: «Громадське»

Джерело: Ракурс


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