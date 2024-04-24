Армія рф обстріляла ракетами місто Золочів. Фото: Олег Синєгубов

https://racurs.ua/ua/n194668-okupanty-zavdaly-raketnogo-udaru-po-zolochevu-harkivskoyi-oblasti-foto.html

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Російська армія продовжує завдавати ударів по Харківщині.

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Вночі 24 квітня ворог обстріляв селище Золочів у Богодухівському районі. Зафіксоване влучання двох ракет, які частково зруйнували колишню будівлю Золочівської адміністрації та 10 будинків, з них два житлових багатоквартирних. Також зруйновано будівлю банківської установи. Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Telegram.

А 23 квітня російська авіабомба пошкодила будівлю селищної ради та гараж у селищі Козача Лопань Харківського району. Ще одну бомбу загарбники скинули на село Вільча Чугуївського району. Там пошкоджені приватні будинки та електроопора.

Нагадаємо, вночі 24 квітня армія росії обстріляла Харків двома ракетами С-300, які влучили в землю у Шевченківському районі. Внаслідок вибухів пошкоджене скління та зовнішнє оздоблення трьох багатоквартирних будинків, двох офісних будівель, трьох нежитлових будинків. Постраждали шестеро осіб — три чоловіки та три жінки.