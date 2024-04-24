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Ракурс
Армія рф обстріляла ракетами місто Золочів. Фото: Олег Синєгубов

Окупанти завдали ракетного удару по Золочеву Харківської області (ФОТО)

24 кві 2024, 10:49
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Російська армія продовжує завдавати ударів по Харківщині.


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Вночі 24 квітня ворог обстріляв селище Золочів у Богодухівському районі. Зафіксоване влучання двох ракет, які частково зруйнували колишню будівлю Золочівської адміністрації та 10 будинків, з них два житлових багатоквартирних. Також зруйновано будівлю банківської установи. Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Telegram.

А 23 квітня російська авіабомба пошкодила будівлю селищної ради та гараж у селищі Козача Лопань Харківського району. Ще одну бомбу загарбники скинули на село Вільча Чугуївського району. Там пошкоджені приватні будинки та електроопора.

Армія рф обстріляла ракетами місто Золочів. Фото: Олег Синєгубов

Армія рф обстріляла ракетами місто Золочів. Фото: Олег Синєгубов

Армія рф обстріляла ракетами місто Золочів. Фото: Олег Синєгубов

Нагадаємо, вночі 24 квітня армія росії обстріляла Харків двома ракетами С-300, які влучили в землю у Шевченківському районі. Внаслідок вибухів пошкоджене скління та зовнішнє оздоблення трьох багатоквартирних будинків, двох офісних будівель, трьох нежитлових будинків. Постраждали шестеро осіб — три чоловіки та три жінки.

Джерело: Ракурс


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