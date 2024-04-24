рф вдарила ракетами по Одесі. Фото:

https://racurs.ua/ua/n194667-rf-spryamuvala-rakety-na-odesu-udarna-hvylya-poshkodyla-30-budynkiv.html

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Росіяни зранку 24 квітня вдарили по Одесі ракетами.

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Місто ворог обстріляв о 7.00. Попередньо відомо про одну постраждалу — 43-річну жінку в стані середнього ступеня тяжкості доставили до лікарні. Про це голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив у Telegram.

Повітряна атака противника призвела до руйнувань — близько 30 будинків пошкоджено ударною хвилею. У будівлях вибиті шибки та скло, в деяких оселях впали стелі.

На місці влучань працюють всі відповідні служби. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян.

Наразі невідомо, яким типом ракет атакували Одесу. Повітряні сили ЗСУ з 6.58 до 7.35 оголошували повітряну тривогу через активність ворожої тактичної авіації на сході та півдні. Попереджали про загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

Нагадаємо, вночі 24 квітня армія росії обстріляла Харків двома ракетами С-300, які влучили в землю у Шевченківському районі. Внаслідок вибухів пошкоджене скління та зовнішнє оздоблення трьох багатоквартирних будинків, двох офісних будівель, трьох нежитлових будинків. Постраждали шестеро осіб — три чоловіки та три жінки.