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Ракурс
У Telegram заблокували низку офіційних ботів

Telegram заблокував низку офіційних ботів, які протидіяли агресії рф — ГУР

29 кві 2024, 08:17
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Керівництво платформи Telegram заблокувало низку офіційних ботів, які протидіяли військовій агресії росії проти України. Зокрема, заблоковано «Головний бот розвідки».


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Про це повідомляється у Telegram-каналі Головного управління розвідки Міноборони України.

Це відбулось в супереч правил та публічних заяв, які керівництво Telegram публічно декларувало, — наголошують у ГУР.

Водночас у ГУР запевняють, що попри блокування боту відомства, персональні дані дописувачів перебувають у безпеці.

Втім, попереджаємо, що ворог створює боти зі схожими назвами. Не надсилайте на них жодних персональних даних, — наголошують у ГУР. — Ми вже відновлюємо роботу бота на інших платформах.

Також досі доступні такі канали для звʼязку:

  • офіційна пошта для зв’язку: [email protected];
  • Signal: +38 096 945 53 41
  • WhatsApp: +38 096 945 53 41

Довіряйте лише офіційним джерелам! — додають у ГУР.

Джерело: Ракурс


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