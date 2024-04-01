Telegram розглядає запит СБУ щодо 26 пабліків

https://racurs.ua/ua/n193914-telegram-rozglyadaie-zapyt-sbu-schodo-26-pablikiv.html

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Telegram розглядає запит СБУ щодо 26 пабліків.

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Про це повідомив голова комітету Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.

За його словами, раніше Telegram ігнорував владу України з їхніми запитами, але після початку дискусії про можливу заборону месенджера, адміністрація відповіла на запит про розгляд щодо низки «публічних» пабліків.

Насправді СБУ моніторить усе, що може трактуватися як виправдання російської агресії — це і анонімні канали, і персоніфіковані. Але цими 26 каналами вже є чіткі докази, — сказав Юрчишин у розмові з «РБК-Україна».

Зокрема, він назвав серед цих каналів «Легітимний» та «Резидент».

Вони всі достатньо публічні. Насправді СБУ моніторить все, що може трактуватись як виправдовування російської агресії — це і анонімні канали, і персоніфіковані. Але по цих 26 каналах вже є чіткі аргументи, — каже Юрчишин.

На його думку, у таких каналів дуже чітко прослідковується мережа — боти, які розганяють якісь шкідливі тези по інших синхронізованих каналах. Тому Комітет зараз намагається налагодити комунікацію з адміністрацією Telegram.

Це зараз найпопулярніша мережа. При цьому ми не знаємо систему власності Telegram, вірогідну реєстрацію, яка спочатку була в росії, потім була спроба зареєструватись в США, але це не вдалося і власники наче зареєструвались в ОАЕ. До того ж, немає інформації про те, що Дуров відмовився від російського паспорту. Він зараз є громадянином ОАЕ, але це не передбачає відмови від російського громадянства. Тобто, ймовірно якийсь контроль над Telegram з боку росії є і ми не маємо гарантії, що вся інформація окремих людей там під захистом і не видається секретним службам РФ. Є кілька речей, які конкретно в цій мережі дуже напружують. Наприклад, коли вже покійний Навальний створив бот для того, щоб збирати інформацію про попередні так звані вибори в росії. І цей бот був моментально заблокований. Була аргументація, що це, мовляв, політика, а Telegram відкидає політику, але ми навіть зараз бачимо сотні політичних каналів в мережі. Такі історії, коли Telegram блокує те, що не на користь росії є, показують, що комунікація у Дурова з путінським режимом, можливо, і залишилась, — сказав нардеп.

На його думку, для блокування Telegram треба мати чітку аргументацію — рішення РНБО щодо санкцій, наприклад. А для цього має статись якась серйозна критична ситуація з витоком інформації.

Раніше в СБУ заявили, що Telegram співпрацює з Роскомнаглядом та ФСБ. У Держдумі рф говорили, що месенджер загалом і Дуров особисто «завжди дуже швидко реагують на події», співпрацюють з правоохоронними органами рф, «у тому числі блокують заборонений контент».

Проект закону про регулювання соціальних мереж, внесений до парламенту України, не передбачає можливості блокування Telegram та інших соціальних мереж. Про це Юрчишин раніше повідомляв в ефірі телемарафону.

Законопроект про регулювання соцмереж не має до Telegram жодного відношення, — сказав він, додавши, що для блокування Telegram немає технічних можливостей, але й законопроект цього не передбачає.

За словами Юрчишина, згідно із законом, соцмережі мають надати українським держорганам дані про структуру своєї власності.

Звичайно, хотілося б знати, хто по той бік екрану. Ми не знаємо, де знаходяться активи Telegram, ми не знаємо, де знаходяться сервери TikTok, швидше за все, в Китаї, тому ця мережа має великі проблеми в Сполучених Штатах, — сказав він.

Якщо соцмережа не надасть запитані дані, то їй в Україні буде надано статус мережі з «непрозорою системою власності». Юрчишин пояснив, що в такому разі представники українських державних організацій та органів влади не зможуть мати у Telegram свої облікові записи.

Раніше голова ГУР Буданов заявив, що месенджер є «проблемою з погляду нацбезпеки».