Рашисти вдарили FPV-дроном по промисловому підприємству на Миколаївщині

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Росіяни атакували дроном одне з підприємств Миколаївщини, фото: «Главком»
Рашисти вдарили FPV-дроном по промисловому підприємству на Миколаївщиніhttps://racurs.ua/ua/n194819-rashysty-vdaryly-fpv-dronom-po-promyslovomu-pidpryiemstvu-na-mykolayivschyni.htmlРакурс
Російські загарбники вчора, 28 квітня, об 11.09 спрямували FPV-дрон по території Веснянської громади Миколаївського району.
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Про це повідомляється у Telegram-каналі Миколаївської ОВА.
Пошкоджень зазнало майно промислового підприємства. Постраждалих немає, — вказано в повідомленні.
Нагадаємо, вчора вранці рашисти також атакували дронами-камікадзе Миколаїв. В результаті було пошкоджено будівлю одного з готелів та об‘єкт теплогенеруючої інфраструктури.