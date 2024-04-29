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Знищення російських загарбників, скріншот відео
Снайпери ССО знищили чотирьох рашистів на Донеччині (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n194820-snaypery-sso-znyschyly-chotyroh-rashystiv-na-donechchyni-video.htmlРакурс
На Донеччині снайпери ССО знищили чотирьох ворожих військовослужбовців.
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Відповідне відео сьогодні, 29 квітня, у своєму Telegram-каналі опублікувало Командування Сили спецоперацій.
Під час роботи у нічний час на Донецькому напрямку снайпери 3-го полку ССО виявили та знищили чотирьох солдат піхоти противника, — вказано в описі відео. — Наші снайпери продовжують працювати по всій лінії фронту та систематично «мінусувати» ворогів.