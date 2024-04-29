Киевлянина могут оштрафовать за ложный вызов, фото: Патрульная полиция Киева

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Житель Києва викликав поліцейських через страшний сон, у якому вбили його друга.

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Про це сьогодні 29 квітня, повідомляє прес-служба поліції Києва.

У Печерському районі ми отримали повідомлення про вбивство. Інспектори негайно прибули на місце, де на них чекав заявник, — вказано в повідомленні. — Напарники поспілкувалися з чоловіком та встановили, що інформація про вбивство не підтвердилася. Громадянин же зізнався, що йому наснився страшний сон, в якому невідомі вбили його друга. Тож, без зволікань, він звернувся по допомогу до патрульних.

Тож інспектори винесли на порушника постанову за ст. 183 (Завідомо неправдивий виклик спецслужб) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Правоохоронці нагадують, що завідомо неправдивий виклик пожежно-рятувального підрозділу, поліції, бригади екстреної медичної допомоги або інших аварійно-рятувальних формувань передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу від 850 до 3,4 тис. грн.