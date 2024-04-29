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Ракурс
Число погибших в Одессе выросло

Число погибших в Одессе выросло

29 апр 2024, 20:43
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Кількість загиблих внаслідок ракетної атаки по Одесі зросла до чотирьох людей.


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Про це повідомили у мерії 29 квітня.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що кількість жертв російського удару по Одесі зросла до чотирьох осіб. Загинули три жінки й один чоловік.

За уточненою інформацією постраждало 28 людей. Серед яких двоє дітей (16 та 5 років) і одна вагітна жінка. Четверо поранених у важкому стані, за їх життя зараз борються лікарі.

У лікарні померла жінка 1983 року народження.

Серед постраждалих ректор Національного університету «Одеська юридична академія» Сергій Ківалов.

Відомо, що через удар спалахнула резиденція екснардепа-регіонала, відома також як «Замок Гаррі Поттера».

Источник: Ракурс


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