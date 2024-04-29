Ублюдки, изверги, паскуды — Мэр Одессы Труханов о российском обстреле, унесшем жизни четырех человек

https://racurs.ua/n194849-ubludki-izvergi-paskudy-mer-odessy-truhanov-o-rossiyskom-obstrele-unesshem-jizni-chetyreh.html

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Одесу 29 квітня атакували, попередньо, балістикою, повідомили в МВС. Через удар пошкоджені житлові будинки, навчальний заклад.

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Четверо людей загинули, 28 постраждали.

Уроди, тварі, нелюди, паскуди! — міський голова Одеси Геннадій Труханов так прокоментував російський обстріл.

Труханов повідомив, що в лікарні триває боротьба за життя невідомого чоловіка, а також 4-річної дитини.

Одеса. Люди гуляють біля моря, а вони стріляють, як вони кажуть своїм лохам тупорилим там, що вони себе захищають, вбиваючи дітей, людей, — сказав мер.

Керівник пресцентру Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук зазначив, що на місці російського удару по Одесі видно сліди шрапнелі, яку використовують для ураження живої сили противника.