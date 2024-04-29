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Виродки, нелюди, паскуди! — Мер Одеси Труханов про російський обстріл, який забрав життя чотирьох людей
Виродки, нелюди, паскуди — Мер Одеси Труханов про російський обстріл, який забрав життя чотирьох людей (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n194849-vyrodky-neludy-paskudy-mer-odesy-truhanov-pro-rosiyskyy-obstril-yakyy-zabrav-jyttya-chotyroh.htmlРакурс
Одесу 29 квітня атакували, попередньо, балістикою, повідомили в МВС. Через удар пошкоджені житлові будинки, навчальний заклад.
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Четверо людей загинули, 28 постраждали.
Уроди, тварі, нелюди, паскуди! — міський голова Одеси Геннадій Труханов так прокоментував російський обстріл.
Труханов повідомив, що в лікарні триває боротьба за життя невідомого чоловіка, а також 4-річної дитини.
Одеса. Люди гуляють біля моря, а вони стріляють, як вони кажуть своїм лохам тупорилим там, що вони себе захищають, вбиваючи дітей, людей, — сказав мер.
Керівник пресцентру Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук зазначив, що на місці російського удару по Одесі видно сліди шрапнелі, яку використовують для ураження живої сили противника.
Імовірно, це був касетний боєприпас, — додав Плетенчук.