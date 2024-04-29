росія використовує територію ЗАЕС як майданчик для тренування операторів FPV-дронів

https://racurs.ua/ua/n194848-rosiya-vykorystovuie-terytoriu-zaes-yak-maydanchyk-dlya-trenuvannya-operatoriv-fpv-droniv.html

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росія використовує територію Запорізької АЕС як майданчик для тренування екіпажів FPV-дронів.

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Про це повідомили джерела видання «Бабель» у розвідці.

На території атомної станції працює школа операторів БпЛА «Архангел», дрони запускають біля шостого реактора, тренувального центру персоналу та ставка-охолоджувача.

З 2022 року ця школа не лише тренує операторів, а й виготовляє FPV-дрони.

Навчальні бази діють у селі Заозерне біля Євпаторії в окупованому Криму й в Мелітополі, а Енергодар і ЗАЕС росія використовує як безпечний майданчик, щоб тренувати екіпажі.

Фінансує і курує цю школу Головне управління Генштабу Збройних сил росії.

За даними ГУР Міноборони України, росіяни почали використовувати окуповану ЗАЕС для навчань і «заліків» операторів FPV-дронів ще влітку 2023 року.

Частину російських дронів в районі станції ЗСУ знешкоджують системами РЕБ, безпілотники втрачають керування і падають на території станції, або у Дніпровське водосховище.