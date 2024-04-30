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Ракурс
В Одессе увеличилось количество жертв российского удара. Фото:

Возросло количество жертв российского удара по Одессе

30 апр 2024, 08:50
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Кількість загиблих внаслідок ворожої атаки по Одесі 29 квітня збільшилася до п’яти осіб.


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У лікарні помер чоловік 1960 року народження, який зазнав поранень під час обстрілу. Досі в медичних закладах перебувають 23 осіб. У важкому стані восьмеро людей, з них четверо — у вкрай важкому, зокрема і чотирирічна дівчинка. Про це голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив у Telegram.

Наші лікарі намагаються робити все можливе, — наголосив він.

Нагадаємо, ввечері 29 квітня російські війська атакували Одесу балістичним озброєнням. Унаслідок удару пошкоджена цивільна інфраструктура: житлові будинки та палац Одеської юридичної академії, більш відомий як «Замок Гаррі Поттера».

У ЗСУ заявили, що попередньо окупанти поцілили в прибережну зону боєприпасом зі шрапнеллю, призначеним для знищення живої сили.

Источник: Ракурс


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