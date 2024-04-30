Президент Литвы поддержал идею возвращения в Украину военнообязанных. Фото:

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Повернення в Україну чоловіків мобілізаційного віку підтримав президент Литви Гітанас Науседа.

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Він наголосив на необхідності Вільнюса співпрацювати з Києвом у всіх сеансах. Додав, що Україна повинна мати свої мобілізаційні плани та засоби й інструменти для того, щоб відправляти громадян на фронт. Про це Науседа заявив під час дебатів на литовському радіо.

Однак прем'єр-міністр Інгріда Шимоніте зазначила, що заходи, що вживаються з поверненням в Україну чоловіків, повинні обговорюватися і на рівні ЄС з урахуванням того, що на території блоку діє режим тимчасового захисту для українців.

А глава Департаменту міграції Евеліна Гудзінскайте заявила, що зараз немає правових підстав, які б зобов’язували Литву допомагати Україні в процесі мобілізації.

Нагадаємо, 24 квітня польський міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Польща готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку. Це станеться, якщо Київ звернеться по допомогу до повернення додому тих, хто може втратити право залишатися в Польщі після закінчення терміну дії їхніх паспортів.

Однак глава МЗС Польщі Радослав Сікорський наголосив, що допомога Україні у поверненні українців призовного віку додому для Польщі може бути «етично неоднозначною».