Україна має проявити ініціативу для повернення чоловіків, вважають в МЗС Польщі

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Допомога Україні у поверненні українців призовного віку додому для Польщі може бути «етично неоднозначною».

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Про це в ефірі TVN24 ввечері у суботу, 27 квітня, заявив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський, відповідаючи на запитання, чи Польща допоможе Україні у «перевезенні» українців мобілізаційного віку додому.

Тут Україна дійсно має проявити ініціативу, тому що для нас це етично неоднозначне питання. Хоча, звісно, ми розуміємо, що Україна потребує своїх захисників, щоб захищати батьківщину, — зазначив Сікорський, якого цитує «Укрінформ».

За його словами, йому поки що невідомі українські ініціативи після ухвалення закону про мобілізацію.

Водночас Сікорський зазначив, що у грудні минулого року, коли він уперше на посаді міністра відвідував Київ, українська сторона говорила про дещо інший підхід до врегулювання цієї ситуації.

А саме, що вони матимуть довідку для своїх громадян про те, що хтось має врегульовані відносини з військовою службою. І вони просили, щоб тим, хто не має такої довідки, не продовжували соціальних виплат на рівні ЄС, — зазначив Сікорський, назвавши цю ідею «цікавою».

Київ не звертався до Варшави із запитом щодо повернення українських чоловіків призовного віку.

Про це заявив посол України в Польщі Василь Зварич в ефірі телеканалу TVN24, відповідаючи на запитання про те, чи знадобиться Києву допомога у транспортуванні громадян, у яких будуть протерміновані документи.

Раніше польський міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш заявляв, що країна готова помогти Україні з поверненням чоловіків призовного віку. За його словами, Польща уже пропонувала допомогти Україні посприяти поверненню чоловіків до своєї країни, щоб виконати свій громадянський обов’язок.