Русня пише про нічні удари ATACMS по підрозділах ППО на мисі Тарханкут в окупованому Криму

https://racurs.ua/ua/n194793-rusnya-pyshe-pro-nichni-udary-atacms-po-pidrozdilah-ppo-na-mysi-tarhankut-v-okupovanomu-krymu.html

Ракурс

Ракета ATACMS прилетіла по розташуванню підрозділу ППО на Тарханкуті у Криму. Про це пишуть росЗМІ.

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Раніше Міноборони рф заявляло про 17 збитих безпілотників та відбиту атаку ATACMS цієї ночі.

Також повідомляється про нічні вибухи в Джанкойському районі. Сили оборони заяви росіян наразі не коментують.