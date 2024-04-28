Русня пишет о ночных ударах ATACMS по подразделениям ПВО на мысе Тарханкут в оккупированном Крыму

https://racurs.ua/n194793-rusnya-pishet-o-nochnyh-udarah-atacms-po-podrazdeleniyam-pvo-na-myse-tarhankut-v-okkupirovannom.html

Ракурс

Ракета ATACMS прилетіла по розташуванню підрозділу ППО на Тарханкуті у Криму. Про це пишуть росЗМІ.

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Раніше Міноборони рф заявляло про 17 збитих безпілотників та відбиту атаку ATACMS цієї ночі.

Також повідомляється про нічні вибухи в Джанкойському районі. Сили оборони заяви росіян наразі не коментують.