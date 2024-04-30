Исландия одобрила резолюцию о долгосрочной поддержке Украины. Фото:

https://racurs.ua/n194856-islandiya-odobrila-rezoluciu-o-dolgosrochnoy-podderjke-ukrainy.html

Ракурс

Ірландія заявила про довгострокову підтримку України.

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Парламент країни схвалив резолюцію про допомогу Україні на 2024−2028 роки. Довгострокова політика підтримки Києва спрямована на підтримку незалежності, суверенітету, кордонів, безпеки цивільного населення, гуманітарної допомоги та відбудови в Україні. Про це повідомило Міністерство закордонних справ Ісландії.

Рішуча підтримка України є найважливішим питанням безпеки, яке стоїть перед Ісландією та Європою. Міжнародна правова система, на якій ґрунтується наша безпека і рівень життя, опинилася під загрозою через брутальне вторгнення рф в Україну, — йдеться у заяві.

Зазначається, що у бюджеті Ісландії закладається «міцний фундамент для цілеспрямованої підтримки України».

Нагадаємо, 29 квітня Німеччина передала черговий пакет військової допомоги Україні. ЗСУ отримали боєприпаси до IRIS-T, 10 БМП Marder, зенітний ракетний комплекс SKYNEX із боєприпасами, майже 30 тис. боєприпасів до самохідних зенітних установок Gepard.