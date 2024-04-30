Агент рф шпионила за понтонными переправами ВСУ в Донецкой области. Фото:

https://racurs.ua/n194862-agent-rf-shpionila-za-pontonnymi-perepravami-vsu-v-doneckoy-oblasti-foto.html

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Агент російських спецслужб шпигувала за понтонними переправами українських Сил оборони через річки Донеччини.

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Зловмисниця намагалася знайти понтонно-мостові комплекси та локації, де їх використовують для переправлення важкого озброєння через місцеві річки. Окупанти хотіли мати цю інформацію, щоб планувати наземні операції й готувати повітряні удари по місцях зосередження особового складу та військової техніки ЗСУ. Про це 30 квітня повідомила Служба безпеки України.

Зрадницею виявилася 25-річна мешканка селища Ямпіль, яка працювала на російську розвідку. Її затримали у власному помешканні. У неї вилучили мобільні телефони, на яких вона регулярно змінювала акаунти для законспірованої комунікації з окупантами.

Тривалий час вона перебувала у «сплячому» режимі, але навесні цього року агентку «активували» для розвідувально-підривної діяльності у фронтовому регіоні, — зазначили в спецслужбі.

Затримані повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Їй загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, у Херсонській області нейтралізували агентурну групу російської ФСБ, куди входили виявились колишній депутат районної ради Херсона та працівниця лікарні. Вони наводили російські ракети на Херсон.