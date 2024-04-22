Екс-депутат наводив російські ракети на Херсон. Фото: СБУ

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Групу коригувальників російських повітряних ударів викрили на Херсонщині.

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Служба безпеки України нейтралізувала агентурну групу російської ФСБ. Двох із зловмисників затримали «на гарячому» під час виконання ворожого завдання. Затриманими виявились колишній депутат районної ради Херсона та працівниця лікарні. Про це прес-центр СБУ 22 квітня повідомив у Telegram.

Слідчі встановили, що їхньою наводкою ворог обстріляв місцеву лікарню, церкву та будівлю Національної поліції. Крім того, вони готували нові повітряні атаки на Херсонщину й під виглядом прогулянок приховано фіксували місця базування Сил оборони.

З’ясувалося, що колишній депутат «узагальнював» отримані відомості і месенджером передавав старшому агентурної групи. Ним був місцевий мешканець, який почав співпрацювати з росіянами й напередодні звільнення Херсона втік до росії.

Особу четвертого зловмисника також встановили. Всі російським агентам вже повідомили про підозру. Зокрема, екс-депутата підозрюють у державній зраді і йому загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, 18 квітня СБУ відзвітувала про затримання з польськими спецслужбами громадянина Польщі, який співпрацював з воєнною розвідкою росії. Зловмисник мав допомогти спецслужбам країни-агресора спланувати можливий замах на президента Володимира Зеленського під час його перебування на території Польщі.