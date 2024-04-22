росіяни збільшили бойову частину «Шахеда» до 90 кг. Фото:

https://racurs.ua/ua/n194605-rf-znovu-modernizuvala-shahed-boyovu-chastynu-zbilshyly-do-90-kg-foto.html

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Російська оборонка активно модернізує ударні дрони типу Shahed-136.

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Зокрема, росіяни збільшили бойову частину БпЛА до 90 кг. Крім того, триває розробка осколково-фугасно-запальної бойової частини. Про це 22 квітня у Telegram повідомив журналіст Андрій Цаплієнко з посиланням на InformNapalm та «Кібер Спротив», які отримали доступ до документації виробників.

Зазначається, що модернізований «Шахед» використовує українську SIM-картку, що дозволяє ворогу в реальному часі отримувати дані про місцеперебування БПЛА. Також у противника є можливість відстежувати влучання по цілі або збиття дрона.

Крім того, оновлений безпілотник може визначати зони придушення/підміни GPS-сигналів. Також дрон отримує дані про зміни польотного завдання шляхом передачі через Telegram.

З секретної документації випливає, що російське підприємство «Алабуга» планує виробити 3 тис. термобаричних бойових частин для «Шахедів», 5 тис. осколково-фугасно-запальних боєчастин та 1 тис. осколково-фугасно-запальних бойових частин вагою 90 кг.

Нагадаємо, у січні стало відомо, що у «Шахед» росіяни додали кумулятивний та запалювальний ефекти. Нова бойова частина «Шахеда» має індекс «БСТ-52» та є продовженням попередньої «МСНИ». Вона отримала додатковий кумулятивний та запалювальний ефекти.