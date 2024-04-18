СБУ з польськими правоохоронцями викрили агента, який пропонував спецслужбам рф убити Зеленського

СБУ з польськими правоохоронцями викрили агента, який пропонував спецслужбам рф замах на Зеленського.

https://racurs.ua/ua/n194498-sbu-z-polskymy-pravoohoroncyamy-vykryly-agenta-yakyy-proponuvav-specslujbam-rf-ubyty-zelenskogo.html

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СБУ та Генпрокуратура Польщі спільно з правоохоронцями Польщі викрили російського агента, який пропонував спецслужбам росії замах на президента України Володимира Зеленського.

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Затримано громадянина Польщі, який співпрацював з воєнною розвідкою росії. За даними слідства, задумом фігуранта був збір та передача країні-агресору інформації про безпеку аеропорту Жешув-Ясьонка. Це мало, серед іншого, допомогти російським спецслужбам спланувати можливий замах на президента Зеленського під час його перебування на території Польщі.

Співробітники СБУ та українські прокурори поінформували польських колег про можливе вчинення замаху та передали їм ключові докази у цій справі. Це відбувалося у межах надання міжнародно-правової допомоги.

Завдяки успішним діям та оперативному обміну інформацією між країнами завербованого агента спецслужб рф вдалося ідентифікувати та затримати на території Польщі.

Польська прокуратура висунула йому звинувачення у готовності діяти на користь іноземної спецслужби, що кваліфікується за ст. 130 § 3 Кримінального кодексу Республіки Польща.

18 квітня 2024 року за клопотанням польської прокуратури Окружний суд міста Варшави застосував щодо зловмисника запобіжний захід у виді тримання під вартою. Розслідування проводить Агентство внутрішньої безпеки під наглядом Національної прокуратури Польщі. Слідчі дії тривають.