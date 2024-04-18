Бій з "нічника" - Третя штурмова показала унікальні кадри рейду на позиції ворога

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Третя штурмова бригада показала унікальні кадри нічного рейду на позиції ворога.

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Це був нічний виїзд бійців групи спеціального призначення Olad Team Третьої штурмової бригади для виконання бойового завдання на Авдіївському напрямку.

Бійці вирушили на локацію в Авдіївці, звідки необхідно було вибити противника. Бій довелося вести на території гаражного кооперативу, яка була наполовину контрольована ворогом. Розосередившись по секторах, бійці почали вести вогонь.

Згодом задача оновилася: необхідно знищити укриття окупантів для створення буферної зони між ворожою піхотою та нашими позиціями. Бійці Третьої штурмової справилися з нею успішно, ліквідувавши точку накопичення противника, де ворог концентрував сили для здійснення штурмових дій.

У результаті вогневого нальоту також було знищено близько 10 окупантів. Після цього групи бійців передислокувалися в приватний сектор Орлівки для посилення позицій суміжних підрозділів, щоб відбити ворожий штурм.

Бої велись у напівзруйнованих будинках селища. Окупанти намагались зайти з флангу, однак оперативно відреагувавши на загрозу, спробу ворога бійці зупинили вогнем. В результаті втрати противника склали близько 30 одиниць особового складу, понад — 10 знищено під час стрілецького бою.