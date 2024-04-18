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Как бойцы Третьей штурмовой уничтожали врага под прикрытием ночи
Третья штурмовая показала уникальные кадры рейда на позиции врага (ВИДЕО)https://racurs.ua/n194497-tretya-shturmovaya-pokazala-unikalnye-kadry-reyda-na-pozicii-vraga-video.htmlРакурс
Третя штурмова бригада показала унікальні кадри нічного рейду на позиції ворога.
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Це був нічний виїзд бійців групи спеціального призначення Olad Team Третьої штурмової бригади для виконання бойового завдання на Авдіївському напрямку.
Бійці вирушили на локацію в Авдіївці, звідки необхідно було вибити противника. Бій довелося вести на території гаражного кооперативу, яка була наполовину контрольована ворогом. Розосередившись по секторах, бійці почали вести вогонь.
Згодом задача оновилася: необхідно знищити укриття окупантів для створення буферної зони між ворожою піхотою та нашими позиціями. Бійці Третьої штурмової справилися з нею успішно, ліквідувавши точку накопичення противника, де ворог концентрував сили для здійснення штурмових дій.
У результаті вогневого нальоту також було знищено близько 10 окупантів. Після цього групи бійців передислокувалися в приватний сектор Орлівки для посилення позицій суміжних підрозділів, щоб відбити ворожий штурм.
Бої велись у напівзруйнованих будинках селища. Окупанти намагались зайти з флангу, однак оперативно відреагувавши на загрозу, спробу ворога бійці зупинили вогнем. В результаті втрати противника склали близько 30 одиниць особового складу, понад — 10 знищено під час стрілецького бою.
Я хлопцями задоволений, багато з них були без бойового досвіду, навіть був один 18-річний боєць, що дуже круто показав себе, — підсумував підсумки нічного рейду сержант взводу.