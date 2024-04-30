Блинкен верит, что украинцы приедут на переговоры с рф, но есть одно условие

https://racurs.ua/n194882-blinken-verit-chto-ukraincy-priedut-na-peregovory-s-rf-no-est-odno-uslovie.html

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США мають план, який допоможе Україні у майбутньому перетворитися на успішну країну у військовому, економічному та демократичному сенсі, й будуть підтримувати Україну у довгостроковій перспективі.

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У Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив непохитну підтримку України з боку США в умовах триваючої російської агресії. Виступаючи на зустрічі міністрів закордонних справ арабських і європейських країн, Блінкен окреслив план США зміцнити Україну у військовому, економічному та демократичному планах, пише «Голос Америки».

Щойно росія продемонструє щире бажання вести переговори, ми будемо там. Вірю, що українці теж будуть, — сказав держсекретар у розмові з Борге Бренде, президентом Всесвітнього економічного форуму, на зустрічі міністрів закордонних справ арабських і європейських країн в Ер-Ріяді, що відбувся 29 квітня.

Він також означив єдиний фронт міжнародної спільноти у підтримці України, підкресливши, що дії росії не лише загрожують українському народу, а й кидають виклик фундаментальним принципам світового порядку. Зусилля під проводом США, мовляв, привели до пакетів допомоги, включаючи 61 млрд доларів, який було ухвалено у Вашингтоні напередодні.

Однак, Блінкен наголосив, що припинення війни залежить від путіна, який нібито заявляє про початок переговорів, проте не має намірів йти на будь-які поступки. Він підтвердив готовність США брати участь у переговорах, якщо росія продемонструє справжню готовність до діалогу.

Китай має визначитися

Держсекретар США визнав, що Китай безпосередньо не постачає росії зброю, ракети, боєприпаси, як це роблять Іран чи Північна Корея.

Однак Китай надає неоціненну підтримку російській оборонно-промисловій базі, яка допомагає росії справлятися з величезним тиском, що чиниться через санкції, експортний контроль та інші заходи, — зазначив Блінкен.

Вона отримує масові поставки верстатів, мікроелектроніки, оптики, в основному з Китаю. Зараз це товари подвійного призначення, але ми дуже чітко знаємо, куди йде так багато з них… Це дозволяє росії продовжувати агресію проти України. Це увічнює війну, яку, за словами Китаю, він хотів би бачити закінченою. Як і всі ми, — заявив Блінкен.

росію треба наздоганяти

За останній рік росія навчилась виробляти нову зброю швидше, ніж будь-коли в історії.

Держсекретар США Ентоні Блінкен завив, що рф значно пришвидшила темпи виробництва боєприпасів, ракет, танків і бронетехніки. Москві це вдалося зробити завдяки значній допомозі у вигляді верстатів, мікроелектроніки та оптики, переважно з Китаю.

Минулого тижня міністр оборони Німеччини казав, що військово-промисловий комплекс росії вже виробляє зброю і боєприпаси в плюс — частина виробленого уже не йде на фронт, а потрапляє на склади. Кількість зброї перевищує потреби рф для війни проти України. Тобто Кремль готується до більш масштабної війни в Європі.