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Ракурс
Россияне захватили Керамик и Новокалиново под Авдеевкой, – Deep State

Россияне захватили Керамик и Новокалиново под Авдеевкой, — Deep State (КАРТА)

1 мая 2024, 10:52
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Росіяни захопили Керамік та Новокалинове під Авдіївкою.


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Про це увечері 30 квітня повідомив паблік Deep State.

Також, за його даними, ворог просунувся на північ від Очеретиного. Офіційно втрату сіл не підтверджували.

Водночас Сили оборони відновили позиції східніше Ямполівки. Силами 23 ОСБ та 63 ОМБр відбулося ураження позицій ворога з подальшим штурмом.

Відео, яке опублікував Deep State, демонструє, що попри значну перевагу ворога у живій силі та засобах, бійці ЗСУ намагаються нав’язати ворогу свою ініціативу.

Источник: Ракурс


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