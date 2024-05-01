Мы не е***сь - В «Укрпочте» объяснили гневный ответ на критику продажи подержанных авто через Prozorro

https://racurs.ua/n194897-my-ne-e-s-v-ukrpochte-obyasnili-gnevnyy-otvet-na-kritiku-prodaji-poderjannyh-avto-cherez.html

Ракурс

В «Укрпошті» пояснили свій пост-відповідь у Х на різку критику продажу старих авто через Prozorro.

.

Ветеран і директор з маркетингу «Укрпошти» Максим Колесніков у коментарі «Бабелю» сказав, що лайлива відповідь була ситуативним маркетингом. Компанія готова перепрошувати у разі «факапів», але не в цьому випадку.

У Twitter (Х) люди матюкають інших і думають, що це норма. Але ми не «вʼяла риба», яка має приймати будь-які закиди. Самі ми нікого не лаємо. І я не розумію, чому людей це так чіпляє? Вони хотіли, щоб ми сказали: «Так, ми йобнуті». Вибачте, такого не буде. У нас є позиція: там де ми праві — ми праві, — сказав Колесніков.

Найгіршою реакцією у цьому випадку для «Укрпошти» було б сховатися й почати перепрошувати. Колесніков вважає: у будь-якої компанії має бути гідність. Вона може відповісти жорстко, і це нормально.

Гендиректор «Укрпошти» Смілянський 30 квітня оголосив, що компанія виставила на продаж на Prozorro 531 авто, здебільшого старі 1990-х та 2000-х років випуску.

У Х (Twitter) це викликало бурхливу критику з лайкою — користувачі питали, чому компанія не може передати їх на потреби армії. Смілянський пояснив, що продажу майна через Prozorro вимагає закон, а у Х «Укрпошта» відповіла лаконічніше та грубіше.