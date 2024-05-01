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Немцы перестали быть самыми трудолюбивыми в Европе
Немцы перестали быть самыми трудолюбивыми в Европеhttps://racurs.ua/n194903-nemcy-perestali-byt-samymi-trudolubivymi-v-evrope.htmlРакурс
Працьовитість традиційно вважається споконвічною німецькою чеснотою. Але напередодні 1 травня американське агентство Bloomberg навело статистичні дані про те, що Німеччина впала на п’яте місце з кінця за кількістю робочих годин на людину на рік серед країн ОЕСР (Організація економічного співробітництва та розвитку).
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У лідерах рейтингу Нова Зеландія, Чехія, Австралія, Польща та США. Німецькі статистики підтвердили ці дані BILD. Виявилося, що зараз у середньому кожен німець працює 34,7 години на тиждень.
Це найменший показник історії Німеччини. Постійно зростає тривалість лікарняних, відгулів та кількість неповних ставок (31%). Німеччина також очолює список країн ЄС за тривалістю відпустки (30 днів на рік). Зростання продуктивності праці у ФРН впало з 1970-х у чотири рази.
Опитані BILD німецькі експерти пояснюють зниження працьовитості високим рівнем процвітання в Німеччині: громадяни не бачать сенсу так старанно працювати, як, наприклад, у повоєнні роки.
Bloomberg називає ще однією причиною податкову систему ФРН: великий дохід оподатковується більшим податком, тож деякі навмисне працюють менше.