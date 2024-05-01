США объявили санкции против почти 200 физических и юрлиц, способствующих ВПК россии

США объявили новые антироссийские санкции, фото: «Суспільне»

https://racurs.ua/n194916-ssha-obyavili-sankcii-protiv-pochti-200-fizicheskih-i-urlic-sposobstvuuschih-vpk-rossii.html

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Міністерство фінансів США сьогодні, 1 травня, оголосило санкції проти майже 200 фізичних і юридичних осіб, які сприяють військово-промисловому комплексу рф та допомагають їй ухилятись від уже накладених обмежень.

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Про це йдеться у прес-релізі, опублікованому прес-службою відомства.

Сьогоднішні дії спрямовані проти російської військово-промислової бази та програм хімічної та біологічної зброї, а також компаній і осіб у третіх країнах, які допомагають росії придбати ключові ресурси для виробництва зброї чи оборонного виробництва, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що США разом із міжнародними партнерами особливо стурбовані організаціями, розташованими у Китаї та інших третіх країнах, які забезпечують критично важливий внесок у військово-промислову базу рф.

Ця підтримка дозволяє росії продовжувати війну проти України та становить значну загрозу міжнародній безпеці, — наголошують у Мінфіні США. — Майже 300 цілей, на які накладено санкції як Міністерством фінансів, так і Державним департаментом, включають санкції проти десятків суб'єктів, які дозволили Росії придбати вкрай необхідні технології та обладнання з-за кордону.

Зазначається, що нові санкції включають:

майже 60 суб'єктів, розташованих в Азербайджані, Бельгії, КНР, рф, Словаччині, Туреччині та Об'єднаних Арабських Еміратах, які дозволяють рф отримати вкрай необхідні технології та обладнання з-за кордону;

понад 100 організацій, котрі працюють або працювали в технологічному, оборонному, виробничому та транспортному секторах економіки рф;

основних російських імпортерів бавовняної целюлози та нітроцелюлози (котрі є ключовими прекурсорами вибухових речовин, які потрібні рф для продовження виробництва пороху), а також на двох постачальників цих товарів із Китаю;

три російські юридичні та дві фізичні особи, причетні до закупівель товарів для військових організацій, що беруть участь у розробці хімічної та біологічної зброї. Ці дії вживаються одночасно із запровадженням Держдепом США санкцій проти рф за використання нею хімічної зброї хлорпікрину проти українських військ;

згідно із зобов’язаннями, взятими в лютому лідерами G7 щодо обмеження майбутніх енергетичних доходів та проектів рф, запроваджуються санкції щодо двох російських організацій, які беруть участь у будівельних проектах, пов’язаних із природним газом — «Нефтегазстрою» та «ВНИПИгаздобыча».

Крім того, на додачу до майже 200 цілей, на які накладає санкції Мінфін США, Державний департамент запроваджує санкції проти понад 80 юридичних та фізичних осіб, котрі займаються ухиленням від санкцій та їх обходом або пов’язані з російськими програмами хімічної та біологічної зброї та оборонно-промисловою базою.

Також Держдеп США обмежувальних заходів проти енергетичного, металургійного та гірничодобувного сектора рф та запровадив додаткові санкції у зв’язку зі смертю російського опозиціонера та антикорупційного активіста Олексія Навального.