Bradley разобрал на молекулы вражескую бронетехнику под Авдеевкой. Фото:

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Ракурс

Бойова машина піхоти Bradley знищила російську бронетехніку під Авдіївкою.

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Американська техніка під управлінням професіоналів відіграє потужну роль на фронті. На Авдіївському напрямку окупанти намагалися атакувати семи одиницями техніки, але зазнали втрат. Про це 47-ма окрема механізована бригада Збройних сил України повідомила у Telegram.

Зазначається, що противник намагався штурмувати семи одиницями техніки: двома танками та пʼятьма МТ-ЛБ. Вся ця техніка була спалена дотла.

На опублікованих кадрах видно, як «Бредлі» під управлінням екіпажу «Курта» знищує МТ-ЛБ разом із десантом.

Як відомо, «Бредлі» озброєна 25-мм гарматою, кулеметом та протитанковим ракетним комплексом TOW. Екіпаж M2 Brаdley складається із трьох осіб, також БМП може перевозити до шести піхотинців у десантному відділенні.

Нагадаємо, у січні в районі Авдіївки БМП Bradley українських військових знешкодили сучасний російський танк Т-90М «Прорив». Добивали хвалений танк окупантів ударні FPV-дрони з вибухівкою.