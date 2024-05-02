Швейцария хочет видеть рф на Глобальном саммите мира. Фото:

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Країна-агресор росія не запрошена на майбутній Глобальний саміт миру в Швейцарії.

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Втім, рф повинна буде взяти участь в наступних засіданнях. У Берні завжди виявляли відкритість щодо запрошення Москви на цей саміт. Однак росіяни регулярно заваляли про свою незацікавленість. Про це заявило Міністерство закордонних справ Швейцарії.

Саміт у Швейцарії покликаний розпочати мирний процес. Швейцарія переконана, що росія повинна бути залучена до цього процесу. Мирний процес без рф немислимий, — зазначили у відомстві.

Повідомляється, що на перший саміт запросили понад 160 делегацій з усього світу.

Засідання ґрунтуватиметься на дискусіях довкола української «формули миру» та інших мирних пропозиціях. Мета саміту — надихнути майбутній мирний процес.

На саміті планують забезпечити платформу для діалогу щодо шляхів досягнення міцного миру в Україні та сприяти спільному розумінню можливої ​​структури для досягнення цієї мети. Також хочуть визначити дорожню карту щодо того, як залучити обидві сторони до майбутнього мирного процесу.

Нагадаємо, 2 квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що перший саміт миру в Швейцарії відбудеться 15−16 червня у Бюргенштоці, поблизу міста Люцерн. Це засідання стане платформою для обговорення шляхів досягнення всеосяжного, справедливого й тривалого миру для України відповідно до статуту ООН і норм міжнародного права.

До участі запрошені й очікуються глави держав та урядів з усіх континентів.