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Ракурс
Грузовик с мороженым наехал на толпу детей в Кыргызстане

Грузовик с мороженым наехал на толпу детей в Кыргызстане (ФОТО)

2 мая 2024, 19:31
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Вантажівка в’їхала в групу дітей, близько 30 постраждали, троє - у тяжкому стані.


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Це сталося у Киргизстані під час заходу, де діти брали участь у читанні епосу.

За даними відомства, 48-річний водій залишив свою машину, з якої дітям планували роздавати морозиво, без нагляду, вона з’їхала з гори і врізалася в групу з сотень людей, більшість з яких були дітьми.

За словами голови МОЗ Киргизстану Алимкадира Бейшеналієва, внаслідок інциденту постраждали діти віком від 9 до 16 років.

Інцидент стався у селі Жерге-Тал у Джалал-Абадській області під час республіканського конкурсу, де сотні дітей читали уривки з киргизького епосу «Манас».

Вантажівка мала з борту роздавати морозиво присутнім. За словами водія, він припаркував авто вище за те місце, де проводили захід. Чому машина покотилася вниз і протаранила дітей, поки не відомо, повідомили в міліції.

Источник: Ракурс


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