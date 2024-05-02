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Грузовик с мороженым наехал на толпу детей в Кыргызстане
Грузовик с мороженым наехал на толпу детей в Кыргызстане (ФОТО)https://racurs.ua/n194943-gruzovik-s-morojenym-naehal-na-tolpu-detey-v-kyrgyzstane-foto.htmlРакурс
Вантажівка в’їхала в групу дітей, близько 30 постраждали, троє - у тяжкому стані.
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Це сталося у Киргизстані під час заходу, де діти брали участь у читанні епосу.
За даними відомства, 48-річний водій залишив свою машину, з якої дітям планували роздавати морозиво, без нагляду, вона з’їхала з гори і врізалася в групу з сотень людей, більшість з яких були дітьми.
За словами голови МОЗ Киргизстану Алимкадира Бейшеналієва, внаслідок інциденту постраждали діти віком від 9 до 16 років.
Інцидент стався у селі Жерге-Тал у Джалал-Абадській області під час республіканського конкурсу, де сотні дітей читали уривки з киргизького епосу «Манас».
Вантажівка мала з борту роздавати морозиво присутнім. За словами водія, він припаркував авто вище за те місце, де проводили захід. Чому машина покотилася вниз і протаранила дітей, поки не відомо, повідомили в міліції.