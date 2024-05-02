На Житомирщине мужчина застрелил родных, а затем совершил самоубийство

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Ракурс

На Житомирщині чоловік застрелив свою семирічну дитину, дружину, а потім скоїв самогубство.

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Такою є одна з версій події.

Як повідомила поліція Житомирської області, зранку 2 травня в селі Поліське Коростенського району у приватному будинку було виявлено тіла 7-річної дівчинки, 43-річної жінки та 43-річного чоловіка.

Чоловік повинен був заступити на добове чергування, але на службу не з’явився та на дзвінки не відповідав.

Провідавши його за місцем проживання, колеги виявили родину мертвою і повідомили про трагедію до поліції.

За фактом умисного вбивства розпочато кримінальне провадження. Встановлюються обставини події. Призначено низку експертиз.