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На Житомирщині чоловік застрелив свою семирічну дитину, дружину, а потім скоїв самогубство
На Житомирщині загинула родина — підозрюють убивство та самогубство (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n194950-na-jytomyrschyni-zagynula-rodyna-pidozruut-ubyvstvo-ta-samogubstvo-foto.htmlРакурс
На Житомирщині чоловік застрелив свою семирічну дитину, дружину, а потім скоїв самогубство.
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Такою є одна з версій події.
Як повідомила поліція Житомирської області, зранку 2 травня в селі Поліське Коростенського району у приватному будинку було виявлено тіла 7-річної дівчинки, 43-річної жінки та 43-річного чоловіка.
Чоловік повинен був заступити на добове чергування, але на службу не з’явився та на дзвінки не відповідав.
Провідавши його за місцем проживання, колеги виявили родину мертвою і повідомили про трагедію до поліції.
За фактом умисного вбивства розпочато кримінальне провадження. Встановлюються обставини події. Призначено низку експертиз.