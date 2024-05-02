42 розбиті одиниці бронетехніки на клаптику землі - 58 бригада показала весняні жнива смерті росіян

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На невеликій ділянці української землі росіяни втратили 42 одиниці бронетехніки.

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Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій Генерального штабу Збройних сил України.

Ураження техніки здійснювалося на Донеччині бійцями 58-ї окремої мотопіхотної бригади, окремої президентської бригади та 762-ї бригади Державної спеціальної служби транспорту.

Серед знищеної техніки є танки, бойові машини піхоти, бронетранспортери й гусеничні тягачі.

Весняні жнива смерті. Маленький клаптик землі біля одного з донецьких сіл став ареною жорстких боїв із російськими окупантами. Здається, останніми тижнями путінські генерали влаштували масштабне жертвоприношення своїм пекельним богам, кидаючи на погибель нові сили і техніку. Результат — десятки спалених російських танків та бронемашин, всіяний залишками загарбників український чорнозем, — йдеться в повідомленні пресслужби 58-ї ОМПБр.

Нещодавно повідомлялося, що 47-ма механізована бригада відбила механізований штурм окупантів на Донеччині.

Це трапилось поблизу села Соловйове, де окупанти намагались штурмувати українські позиції та задіяли сім одиниць бронетехніки: 2 танки та 5 МТ-ЛБ.

Силами артилерії та БМП підрозділу було зупинено наступ, після чого оператори дронів-камікадзе знищили пошкоджені броньовані машини та добили рештки штурмових груп, які ховались у будівлях та підвалах.

Український M2 Bradley розстрілює з гармати російський МТ-ЛБ, травень 2024 року. Фото: 47 ОМБр.

Зокрема, в об'єктив розвідувального безпілотника потрапив момент знищення обладнаного антидроновими сітками та системою РЕБ російського танка Т-72Б3 за допомогою FPV-дрона.

Раніше, 26 квітня, повідомлялося, що оператори окремого центру спеціальних операцій «Захід» імені князя Ізяслава Мстиславича (8-й полк) знищили 3 одиниці ворожої техніки та ліквідували 9 окупантів за один виїзд.

Ураження техніки та особового складу супротивника відбувалося на Донецькому напрямку за допомогою FPV-дронів.