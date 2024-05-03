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Рашисты за время полномасштабного вторжения в Украину потеряли уже более 472 тыс. человек, фото: dialog.ua

Российские захватчики в сутки потеряли 1 тыс. 270 человек (ИНФОГРАФИКА)

3 мая 2024, 08:24
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Російська армія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила вже близько 472 тис. 140 осіб.


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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 270. Про це сьогодні, 3 травня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 7 тис. 354 танки;
  • 14 тис. 129 бойових броньованих машин;
  • 12 тис. 102 одиниці артилерійських систем;
  • 1 тис. 53 одиниці РСЗВ;
  • 786 одиниць засобів ППО;
  • 348 літаків;
  • 325 гелікоптерів;
  • 9 тис. 580 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 2 тис. 126 крилатих ракет;
  • 26 кораблів/катерів;
  • один підводний човен;
  • 16 тис. 266 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 1 тис. 993 одиниці спеціальної техніки.

Источник: Ракурс


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