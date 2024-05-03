Рашисты за время полномасштабного вторжения в Украину потеряли уже более 472 тыс. человек, фото: dialog.ua

https://racurs.ua/n194951-rossiyskie-zahvatchiki-v-sutki-poteryali-1-tys-270-chelovek-infografika.html

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Російська армія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила вже близько 472 тис. 140 осіб.

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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 270. Про це сьогодні, 3 травня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

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