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Рашисты за время полномасштабного вторжения в Украину потеряли уже более 472 тыс. человек, фото: dialog.ua
Российские захватчики в сутки потеряли 1 тыс. 270 человек (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n194951-rossiyskie-zahvatchiki-v-sutki-poteryali-1-tys-270-chelovek-infografika.htmlРакурс
Російська армія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила вже близько 472 тис. 140 осіб.
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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 270. Про це сьогодні, 3 травня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 7 тис. 354 танки;
- 14 тис. 129 бойових броньованих машин;
- 12 тис. 102 одиниці артилерійських систем;
- 1 тис. 53 одиниці РСЗВ;
- 786 одиниць засобів ППО;
- 348 літаків;
- 325 гелікоптерів;
- 9 тис. 580 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 2 тис. 126 крилатих ракет;
- 26 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 16 тис. 266 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 1 тис. 993 одиниці спеціальної техніки.